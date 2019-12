Platz 1 auf Spotify: Post Malone!

In den internationalen Charts schafft es der Rapper Post Malone auf dem Treppchen ganz nach oben. Er ist der meistgestreamte Künstler im Jahr 2019. Auf Platz 2 folgt ihm die Sängerin Billie Eilish und Platz 3 belegt Ariana Grande. Übrigens ist die "Don't Call Me Angel"-Sängerin Ariana Grande gerade auf Netflix zu sehen! Wenn du also wissen willst, wie Ari als Schauspielerin so ist, dann solltest du unbedingt mal bei Netflix reinschauen 🤩

Spotify: Billie Eilish, Camila Cabello und Shawn Mendes räumen ab!

Das Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" von Künstlerin Billie Eilish ist das meistgestreamte Album auf Spotify. Die 17-Jährige ist damit dieses Jahr so richtig durchgestartet! Die Nummer 1 unter den Singles ist der Hit "Señorita". Camila Cabello und Shawn Mendes, die den Song zusammen singen, sind übrigens seit ihrer ersten Zusammenarbeit verliebt ineinander!

Was hören wir auf Spotify am liebsten?

Meistgestreamte Songs Deutschland



1. Roller - Apache 207

2. Vermissen - Henning May, Juju

3. Dance Monkey - Tones and I

4. Wieder Lila - Capital Bra, Samra

5. Tilidin - Capital Bra, Samra

Meistgestreamte Alben Deutschland



1. CB6 - Capital Bra

2. Berlin lebt 2 - Capital Bra, Samra

3. YA HERO YA MERO - MERO

4. Platte - Apache 207

5. WAVE - Ufo361

Meistgestreamte Podcasts Deutschland



1. Gemischtes Hack

2. Fest & Flauschig

3. Verbrechen

4. Mordlust

5. Herrengedeck – Der Podcast

Falls du dir alle Hits des Jahres anhören willst, dann ist die Spotify "Wrapped 2019"-Playlist genau das Richtige für dich. Wir wünschen dir viel Spaß beim streamen! 😋

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

