Post Malone: Das ist seine Freundin!

Sänger Post Malone ist mit Hits wie "Rockstar", "Sunflower" oder seinem neuesten Song "Wow." gerade mega erfolgreich. In der Liebe scheint's allerdings gerade nicht ganz so gut zu laufen – hier erfährst du, mit wem Austin Post (wie Posty wirklich heißt) eine On-Off-Beziehung führt.

Post Malone: On-Off Beziehung mit diesem Mädchen

Post Malone (23) ist mit Hits wie "Rockstar", "Sunflower" oder seinem neuesten Song "Wow." gerade mega erfolgreich. Seit seinem Durchbruch 2015 begeistert er uns mit seiner Musik und ist mittlerweile ein richtiger Star! Klar, dass ihm da Millionen von Mädchen zu Füßen liegen … Doch Post Malone – oder Austin Post, wie er mit richtigem Namen heißt – ist schon vergeben! Und zwar seit über drei Jahren. Die Glückliche heißt Ashlen Diaz und ist 22 oder 23 Jahre alt. Seit sie sich auf einem Konzert kennen gelernt haben, sind sie total verknallt und führen mittlerweile eine On-Off-Beziehung.

Post Malone: Hat er sich von seiner Freundin getrennt?

Posty, wie seine Freunde den Rapper und Sänger liebevoll nennen, deutete schon 2016 in einem Interview in der Radio-Show „The Breakfast Club“ an, dass die Beziehung zwischen ihm und Ashlen Diaz nicht ganz so stabil ist. Er sagte: „Es ist hart, mein Leben der Musik zu widmen und gleichzeitig Zeit für Ashlen zu haben.“ Ganz schön krass – schließlich ist Post Malone mittlerweile ein absoluter Weltstar! Er sagte: „Es ist schwer, weil ich ins Studio gehen will und die bestmögliche Musik machen will – manchmal bin ich echt busy!“ Arme Ashlen … Im November 2018 machten Gerüchte die Runde, dass das Paar sich im Herbst getrennt habe. Ein offizielles Statement gab es aber nie. Fans hingegen munkeln, dass Post Malone und Ashlen Diaz eine eher lockere On-Off-Beziehung führen. Ashlen selbst äußerte sich sogar mal in einem Q&A (Question & Answer) dazu. Auf einem Konzert verriet sie einem Fan im vergangenen September: „Wir machen öfter mal eine Pause“.

Freundin von Post Malone: Süße Kuschel-Fotos

Kurz nachdem die Vermutung über die Trennung der beiden durch die Medien ging, löschte Ashleen alle Bilder (bis auf eins) mit Posty bei Instagram – oh no! Er selbst versuchte, die Beziehung so privat wie möglich zu halten und postete kaum Fotos mit seiner Liebe bei Instagram. Doch hier siehst du ein paar, die sie zum Beispiel an seinem Geburtstag letztes Jahr, oder am Valentinstag auf Instagram veröffentlichte:

So süß: Das sind Post Malone und seine Freundin Ashlen

Ashlen versucht, trotz der schwierigen Situation und der häufigen Beziehungspausen, Post Malone voll zu unterstützen. Das gibt ihm Kraft! Nachdem er einen VMA gewann, postete sie auf ihrem Profil: „Ich weine gerade echt, ich bin so stolz auf dich Austin“ Wie süß! Auch nachdem der Rap-Star letztes Jahr gerade so einem Flugzeug-Unglück entkommen konnte (sein Flugzeug musste notlanden), postete sie „Danke Gott!“

