Katja Krasavice: Hör hier in ihren neuen Song "Gucci Girl" rein

Katja Krasavice: "Gucci Girl" ist die erste Single vom Album "Boss Bitch"

Über ein Jahr nach "Sex Tape", der letzten Hit-Single" von YouTube-Star Katja Krasavice, erscheint am Freitag nun endlich der Nachfolger. "Gucci Girl" heißt der Track, den Katja als erste Single von ihrem im Januar 2020 erscheinenden Debüt-Album "Boss Bitch" veröffentlichen wird. Und die Fans der provokanten Sängerin können es kaum erwarten. In den Kommentaren auf Katjas Instagram-Profil heißt es unter anderem: "Endlich kommt ein neuer Song. Das hat viel zu lange gedauert!" oder "Ich werde Donnerstag extra bis 00 Uhr wach bleiben, damit ich ‘Gucci Girl‘ streamen kann."

Krasse Promo-Aktion für "Gucci Girl"

Und dass die YouTube-Blondine es ernst meint und mit "Gucci Girl" die Charts stürmen will, hat bereits ihre Ankündigung zum Song gezeigt. Denn die 22-Jährige wäre nicht Katja, wenn sie sich nicht etwas ganz spezielles überlegt hätte. So hat Katja ihre Unterwäsche in der Stadt versteckt – darauf der Name und das Release-Datum des Songs – crazy!

Hör hier in Katjas Song "Gucci Girl" rein

Und jetzt gibt es auch endlich die erste Hörprobe von Katjas neuem Song. Auf Instagram postete die YouTube-Millionärin einen Ausschnitt aus dem Track. Sitzend in einem Mercedes performt die Leipzigerin zu "Gucci Girl" – und was soll man sagen, der Beat hört sich stark nach einem Hit an! Wer die Premiere von Katjas Comeback-Single nicht verpassen will, sollte heute Nacht lang aufbleiben. Um 23.59 Uhr feiert nämlich das Musikvideo Premiere und auch der Track wird ab dann überall erhältlich sein!

