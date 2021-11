„Das Internat“-Star Nashawn über Solidarität und Selbstliebe

"Das Internat"-Star Nashawn: "Ich verstehe Hate überhaupt nicht!"

Nashawn ist der Neuzugang ist Staffel 3 von "Das Internat". In der beliebten Joyn-Serie spielt er den Draufgänger und Mädchenschwarm Fonsi. Im echten Leben kann Nashawn so richtige Draufgänger nicht verstehen. Vor allem Menschen, die im Internet, auf Instagram oder im echten Leben auf dicke Hose machen und andere runtermachen.

„Ich verstehe Hate überhaupt nicht", erklärt Nashawn im exklusiven BRAVO-Interview, "wenn ich ein Video oder einen Beitrag auf Instagram sehe, der mir nicht gefällt, dann scrolle ich weiter. Ich würde niemals etwas kommentieren. Was interessiert‘s mich denn? Wenn solche Beiträge immer wieder kommen, blockiere ich die Person, aber was bringt mir das irgendwas zu schreiben, damit sich die Person schlecht fühlt? Das Einzige, wo ich kommentieren würde, ist, wenn ich etwas Rassistisches sehen würde. Es gibt manchmal Videos von Mobbing, da sollte man zurechtweisen.“ Solidarität im echten Leben, aber auch auf Instagram ist für den "Das Internat"-Star ein sehr wichtiges Thema.

"Das Internat"-Star Nashawn wünscht sich mehr Solidarität – auf Instagram und im echten Leben!

"Das Internat"-Star Nashawn findet, dass wir uns alle mehr füreinander einsetzen sollten. Im echten Leben, aber auch auf Social Media! "Ich hab schon viel zu oft Videos auf Instagram gesehen, in denen zum Beispiel Frauen beleidigt oder angespuckt wurden und die Leute in der Bahn schauen einfach nur zu. In solchen Situationen wünsche ich mir immer, dass ich da wäre, denn ich wär komplett ausgetickt. Das geht nicht und in solchen Situationen muss man Solidarität zeigen. Man sollte wenigstens Hilfe rufen, wenn man zu ängstlich ist, selbst reinzugehen. Ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, Support zeigen und direkt einmischen.“ Nashawn wünscht sich nämlich, dass jeder Mensch akzeptiert wird. Der "Das Internat"-Star hat eine starke Persönlichkeit und hat gelernt, dass man zuerst sich selbst gefallen muss: "Egal welches Thema: Freunde, Arbeit oder Beziehungen – es ist immer wichtig man selbst zu sein. Ich bin immer ich und ich hab auch einen Knacks, da bin ich ganz ehrlich, aber ich bleibe trotzdem ich selber. Wer das nicht feiert, ist mir das egal", erzählt er lachend. Damit trifft er genau auf den Punkt, was wir zusammen mit Instagram, Joyn und "Das Internat" in unserer #ReelLove-Aktion bewirken wollen. Mehr Selbstliebe in euren Herzen und Solidarität da draußen.

Die erste Liebe, das erste Mal, der erste Herzschmerz: Das macht das Leben zwischen Schule und Familie so aufregend. Es geht um unentdeckte Gefühle, Selbstfindung, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Selbstbewusstsein - Themen, die sowohl Instagram als auch Bravo sehr wichtig sind. Zum Staffelstart von "Das Internat" starten Bravo, Instagram und Joyn unter dem Hashtag #ReelLove eine gemeinsame Aktion für mehr Respekt, freie Liebe und Toleranz und gegen Diskriminierung. Genau diese Themen spielen nicht nur in der 3. Staffel von "Das Internat" eine wichtige Rolle, sondern sollten auch auf Instagram und in der ganzen Welt gelebt werden.

