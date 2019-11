Dagi Bee: Ungeniert im Restaurant

Eine Sache ist der Influencerin Dagi Bee besonders wichtig. Ihre Familie. Sie versucht, so oft wie möglich mit ihren Liebsten Zeit zu verbringen, da sie beruflich oft unterwegs ist. Dagi Bee und ihr Ehemann Eugen Kazakov planen jedoch bald auf die spanische Insel Ibiza auszuwandern. Somit könnte sich die gemeinsame Familien-Zeit eventuell verringern. Umso mehr ist die "Quality time" nun wichtiger denn je für Dagi. Immer wieder zeigt die Influencerin ihren Followern private Einblicke aus ihrem Leben. Egal ob Dagi Bee einen Beauty-Unfall hat, in den Urlaub fährt oder mit ihrer Familie zusammen essen geht. Sie lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben und das macht sie so sympathisch. Wie zum Beispiel am gestrigen Abend - doch was sie im Restaurant abgezogen hat, bringt sogar ihre Follower ins Staunen 😜

Dagi Bee: Ohne dieses Extra gibt's kein Schnitzel!

Dagi Bee ist mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihre kleine Schwester Leni beim Schnitzel essen. Aber bevor die drei zu essen beginnen, fängt Eugen an, Dagi zu filmen. Schon zu Beginn seiner Insta-Story, muss sich der 25-Jährige das Lachen verkneifen. „Los, zeig schon, was du dabei hast“, sagte er zu ihr. Dagi fängt schon das Grinsen an, als sie erwidert: „Wenn ich Schnitzel esse, brauche ich immer meine Preiselbeeren“. Und tatsächlich. Dagi Bee packt aus ihrer Jackentasche ein Glas Preiselbeeren. Ihr Mann Eugen und ihre Schwester Leni lachen sich schlapp und auch Dagi muss herzhaft lachen. Sie offenbart in ihren Storys, dass sie beim Schnitzel essen immer ihr eigenes Glas Preiselbeeren von zu Hause mitnimmt. Das zeigt doch: Auch eine Dagi Bee hat ihre Ticks und kann über sich selbst lachen! 😊

