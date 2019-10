Dagi Bee beantwortet Fan-Frage zu YouTube-Aus

Wie neuerdings jeden Montag beantwortete die Influencerin auch gestern wieder 10 Fragen ihrer Fans. Vor kurzem hatten sich die deshalb schon Sorgen um Dagi Bee gemacht, denn sie hatte auf die Frage, wie es ihr geht, ehrlich geantwortet und zugegeben, dass es ihr gerade nicht gut geht... Da sie nun aber mit ihrer ganzen Family im Urlaub in Dubai chillt, hat sich das hoffentlich schon ein bisschen verändert. Nur eins wundert viele Fans immer noch: Obwohl die 25-Jährige durch ihre Videos auf YouTube erst bekannt geworden ist, herrscht auf ihrem Kanal gähnende Leere, was neue Inhalte angeht. Kein Wunder, dass eine der Fan-Fragen lautete, ob sie mit YouTube aufhört. Da konnte Dagi Bee alle ihre Follower aber schnell beruhigen, indem sie antwortete:"Nein stimmt nicht. Nehme nur eine kleine Auszeit. Bin bald wieder baaaaaack". Womit sie ihr Comeback feiern möchte, wollte sie aber natürlich noch nicht verraten.😉

Dagi Bee möchte irgendwann vielleicht nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen

"Hast du je überlegt aus der Öffentlichkeit auszusteigen? Und hast dus vor iwann?", wollte ein anderer Follower auf Insta von Dagi Bee wissen. Und wie es scheint, könnte das tatsächlich mal passieren, aber das liegt hoffentlich in weiter Ferne. Denn die YouTuberin erklärte: "Noch nicht wirklich. Bis jetzt hält sich alles in Grenzen & ich kann meine Privatsphäre zum Glück gut schützen. Falls es irgendwann einen Wendepunkt geben sollte werde ich es mir erst DANN durch den Kopf gehen lassen." Erst in diesem Jahr gab es eine Situation, in der Dagi Bee ziemlich sauer auf ihre Fans war, denn einige stalkten sie in ihrem privaten Ibiza-Urlaub. Aber alles in allem, ist sie ja doch sehr zufrieden und verkündete eigentlich nur gute News: Sie zieht sich nicht zurück und auf YouTube gibt's auch bald neuen Content. Yes!🎉

