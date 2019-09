Sorge um Dagi Bee!

Dagi Bee fühlt sich unwohl

Am Montag nahm sich Dagi Bee mal wieder extra Zeit, um ein paar Fragen zu klären, die ihre Fans brennend interessieren. Einige der Antworten dürften die aber ganz schön in Sorge versetzen, denn es scheint der YouTuberin schlecht zu gehen. Als sie nach ihrem Wohlbefinden gefragt wurde, schrieb sie nämlich: "Ich will ehrlich mit euch sein... leider geht es mir nicht so gut... hab zu viel im Kopf, was mich wirklich verrückt macht.. aber es wird bestimmt bald wieder. nach jedem tief kommt ein hoch". Oh nein, das klingt gar nicht gut! Was genau los ist, erfahren wir zwar nicht, aber vielleicht hat Dagi Bee gerade einfach Megastress mit Beetique und all ihren anderen Projekten, um die sich die Unternehmerin gleichzeitig kümmern muss...

Kein neues Video von Dagi Bee

"Wann kommt ein neues Video online??" wollte ein andere Follower wissen, doch auch da musste Dagi Bee ihre Fans enttäuschen. Sie postete dazu nämlich: "Momentan fühle ich mich überhaupt nicht danach & denke ihr würdet das auch merken... ich versuche aber so gut es geht bald wieder eins hochzuladen". Also, wenn der Web-Star nicht mal mehr Lust hat Videos zu drehen, womit sie ja ursprünglich erfolgreich wurde und was sie eigentlich richtig gerne macht, muss es relativ ernst sein. Da kann man ihr nur wünschen, dass es ihr schnell besser geht!🙏🏻 Ein Thema, das Dagi Bee auf ihre Fans sauer werden lässt, wollte sie dann aber doch noch mal deutlicher ansprechen.

Eine Frage störte Dagi Bee besonders

Als sie, wie sicherlich andauernd, gefragt wurde, ob sie schwanger sei, platze Dagi Bee der Kragen und sie postete ein klares Statement dazu: "Wisst ihr eigentlich wie verletzend so eine Frage für manche sein kann? Stellt euch vor, ich könnte gar keine Kinder bekommen... und würde jedes Mal mit dieser Frage konfrontiert werden.. das ist zwar jetzt nicht der Fall, aber ihr wisst nie wie die Leute im Hintergrund darauf reagieren. Achtet auf eure Fragen & Vermutungen. genauso würde ich es auch niemals so trocken hier bei Instagram beantworten." Tolle Aktion! Denn die Influencerin hat so was von Recht damit, was auch viele ihrer Fans finden und ihr daraufhin viele Dankesnachrichten oder ihrer eigene Leidensgeschichte zu dem Thema geschickt haben. Dagi Bee berührten diese Reaktionen total und sie betonte noch einmal, dass sich die Follower doch einfach überraschen lassen und die Frauen entscheiden lassen sollten, wann sie Baby-News teilen oder auch nicht!👏🏻

