Dagi Bee: Mega Stress um "Beetique"

Dagi Bee streitet sich mit Unternehmen, um Event-Einladungen. Gibt es jetzt etwa Stress?

Dagi Bee: "Beetique"

Dagi Bee hält schon seit Wochen ihre Follower mit mysteriösen Posts rund um ihr neues Projekt "Beetique" hin. Bisher weiß noch niemand, worum es geht. Am 29. November will Dagi Bee die Bombe endlich platzen lassen. Bis dahin wird die Blondine auf ihrem Instagram-Profil und dem extra angelegten Beetique-Account regelmäßig Hinweise darauf geben, worum es sich bei dem mysteriösen Projekt handeln könnte. Das Launch-Event ihres neuen Projekts wurde von der Geschäftsfrau akribisch bis ins kleinste Detail geplant. Angefangen bei der Locationsuche, über die Gästeliste bis hin zu den Einladungen. Dagi Bee weiß eben was sie will. Wie bereits bei ihrer Hochzeit im Juni dieses Jahres, wird es auch beim "Beetique"-Event den Dresscode Weiß geben. Die Gäste dürfen lediglich ein buntes Teil tragen.

Dagi Bee: Streit um Einladung

Dagi Bee hat sich für ihre Einladung etwas besonders Innovatives einfallen lassen. Ihre Einladung wurde auf Plexiglas abgedruckt. Laut der YouTube-Queen wurde diese schöpferische Idee von dem Unternehmen "Fitvia" einfach kopiert. In ihrer Instagram-Story echauffiert sich die Künstlerin über den Diebstahl an ihrem geistigen Eigentum. Dagi beschuldigt die Tee-Firma nicht nur ihre Plexiglas-Einladung geklaut zu haben, sondern auch die Idee des Dresscodes. Die 24-Jährige ist sich sicher, dass vor ihr noch nie jemand in Deutschland auf eine solche Idee gekommen ist. "Wie ihr sicherlich schon gesehen habt, gibt es momentan einige Einladungen, die aus Acrylglas gefertigt sind, genau so wie unsere. Nichtsdestotrotz, es dauert einige Zeit, von Ideenfindung über Konzeption bis Lieferung, bis letztlich die Karte fertig ist. Wir haben am 12. September damit begonnen!", verteidigt sich "Fitvia" und dementiert die Anschuldigungen.

Dagi Bee: Falschaussage

Doch dieses Dementi seitens "Fitvia" nimmt Dagi nicht zur Kenntnis und legt noch eine Schippe drauf. In ihrer heutigen Instagram-Story beschuldigt sie das Unternehmen sogar, Influencer bezahlt zu haben, damit diese eine Falschaussage machen. "Ihr habt es ja mitbekommen mit diesem kleinen Fauxpas mit unseren Plexiglasscheiben, dass es da so eine paar Copyheads gab, die die Einladung sofort nachgemacht haben. Naja – mittlerweile bezahlen sie Influencer, um zu sagen, dass sie es nicht nachgemacht haben." Wir sind uns sicher, dass die heutige "Blackparty" passend zum Black-Friday von "Fitvia" ein Mega-Event wird und auch Dagis "Whiteparty" nächsten Donnerstag wird garantiert ein voller Erfolg. Wir sind schon gespannt, was hinter "Beetique" steckt.

