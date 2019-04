Dagi Bee: Beauty-Unfall!

Dagi Bee: Schlimmer Beauty-Unfall!

Dagi Bee (24) hat ihre Follower gestern natürlich wieder auf Instagram mitgenommen. Doch bei einer Story dürften ihre Fans sicher erstmal etwas erschrocken sein! Denn als Dagi ihre hübsch manikürte Hand vor die Kamera gehalten hat, war an ihrem Zeigefinger deutlich ein dicker blauer Verband zu erkennen. Oh no! Was ist denn da passiert??

Oh no! Dagi hat sich beim Öffnen eines Beauty-Produkts böse am Finger verletzt! Instagram@dagibee

Dagi Bee ist verletzt

Nachdem einige Fans sich sofort besorgt bei der YouTuberin gemeldet hatten, klärt diese ihre fünf Millionen Follower zum Glück auf: "Ich wollte gestern Abend eine kleine Glasampulle von einem Gesichtsserum aufmachen", erzählt Dagi in ihrer Instagram-Story. "Vielleicht kennt ihr ja die kleinen Dinger. Dann habe ich mir in den Finger geschnitten", erzählt die 24-Jährige weiter und hält dabei den verletzten Finger in die Kamera. Klingt erstmal nicht so schlimm, aber der Schnitt war ziemlich tief, denn laut Dagi hat ihr Finger die ganze Nacht geblutet. OMG! Musste der Schnitt etwa genäht werden?

Zum Glück hat Dagis Ehemann Eugen sie verarztet! Instagram@dagibee

Gott sei Dank musste der Finger nicht genäht werden! Dagi musste auch nicht ins Krankenhaus. Ihr Ehemann Eugen Kazakov hat sich um sie gekümmert und ihr den Verband angebracht, damit die Blutung gestoppt wird. Der wirkt in Dagis Story auch etwas besorgt. "Ich habe nicht so die guten Verarztungskünste", gesteht er. "Eigentlich hätte man den Verband auch um den Daumen wickeln müssen."Seine Frau stört das aber nicht. "Ach Quatsch, das hast du gut gemacht!" Einen Scherz kann sich Dagi aber natürlich nicht verkneifen: "Mein Finger stirbt nur ab, aber sonst ..." Ihrem Grinsen nach zu urteilen, ist der Schmerz nicht mehr so schlimm!

