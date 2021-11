Corona Sensation: Tablette gegen Infektion zugelassen

Pille gegen Corona

Medikamente die nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gegen die bekannten Symptome helfen, stehen auf der Liste der Pharma Unternehmen ganz weit oben. Immerhin gibt es – bisher – kein extra für Corona entwickeltes und zugelassenes Medikament. Das ist jetzt vorbei! Denn Großbritannien hat die Pille Molnupiravir jetzt zugelassen.

Zulassung von Molnupiravir

In einem neuen Statement hat die britische Zulassungsbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) (Quelle) angekündigt: „ Molnupiravir ist für Menschen die an einer leichten bis mittelschweren Covid 19 Infektion leiden zugelassen um eine schwere Erkrankung zu verhindern. “

Besonders gefährdete Erkrankte sollen so besseren Schutz gegen eine schwere Erkrankung haben. Als Risiko-Faktoren sind Übergewicht, Alter (über 60 Jahre) Erkrankungen wie Diabetes oder Herzleiden angegeben.

Historischer Schritt im Kampf gegen Corona

In UK wird die Zulassung als historisch gefeiert. Immerhin bietet Molnupiravir nicht nur zusätzlichen Schutz gegen einen schweren Corona Verlauf sondern UK ist damit das erste Land, welches die Tabletten im Kampf gegen die Corona Pandemie zulassen.

Die US-Firmen Merck und Ridgeback Biotherapeutics arbeiten seit Monaten fieberhaft an dem antiviralen Medikament Molnupiravir!

