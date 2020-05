Corona: Die nervigsten Witze über das Virus

Flachwitze über Corona

Tatsächlich nerven uns die Schlagzeilen über Corona in letzter Zeit immer mehr. Zur Belustigung in der Zeit von Lock-Down und Quarantäne nehmen aber auch die besten Flachwitze eine virale Form an.

Top-Ten-Liste der nervigsten Corona-Witze

Kurze Witze zum Ablachen können doch so aufmunternd in schlechten Zeiten sein! Naja, zum Glück hat jeder einen anderen Humor. Hier kommen die 10 nervigsten Corona-Witze ...

Können wir 2020 bitte nochmal neu installieren? Diese Version hat einen Virus.

Die Erde hat uns aufs Zimmer geschickt, damit wir nachdenken über das, was wir angestellt haben.

„ … und diese Lücke in ihrem Lebenslauf 2020?“ – „Da war ich Hände waschen.“

Abi-Aufgabe 2021: „Ein chinesischer Koch bereitet ein Gericht mit einer Fledermaus zu … - Wie viele Rollen Klopapier kauft Manfred zwei Monate später bei exponentiellem Wachstum?“

In der Apotheke wurden mir Taschentücher geschenkt, weil ich geniest habe. Da mein Klopapier alle ist, muss ich nochmal hin und pupsen.

1961: Der erste Mensch fliegt ins Weltall. 2020: Wir basteln Masken aus Unterhosen. Frage: Wann sind wir nur falsch abgebogen?

Extrem attraktive Menschen wie wir sind die großen Verlierer dieser Maskenpflicht!

Reiseplan 2020: Balkongo, Haustralien, Bettland, Kloronto, Sofambique, Speisekammerun.

Es hat sich für mich nachträglich als völlig richtig herausgestellt, nicht wie ein Verrückter für die olympischen Spiele zu trainieren.

Hab gestern Abend „The Day After Tomorrow” geschaut. Total unrealistisch der Film … - Niemand kauft da Toilettenpapier!

Corona-Fun-Videos

Auch auf TikTok und Instagram kursieren wirklich super viele witzige Videos zum Thema Corona: Oft werden Zustände in der Quarantäne, die Maskenpflicht und Klopapier-Engpässe fast schon hollywood-like in Szene gesetzt. Den Einen nervts, den Anderen haut es vor Lachen weg. Wir finden, ein bisschen Spaß muss sein – auch zur Corona-Krise!

Noch mehr Fun-Facts, Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!