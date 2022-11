Kurz & Knapp: Kurze Witze zum Ablachen

Jeder Schüler kennt im Schnitt 17 Fritzchen-Witze! Foto: istockphoto

Antiwitze

Laufen zwei Kinder auf der Straße. Sagt das eine: " Ich will auch mal in der Mitte gehen. "

" Meint der U-Bahn Kontrolleur zum Fahrgast: " Warum haben sie denn kein Ticket? " Sagt der Fahrgast: " Man spart wo man kann. "

" Sagt der Fahrgast: " " Sagt ein Mann: "Hi, ich heiße Matthias." Sagt die Frau: "Ich nicht."

Teenager...

" Mama, ich erwarte ein Baby ", gesteht die 16-Jährige Klaudia. " Wer ist denn der Vater? " fragt ihre Mutter erschüttert. " Vierzehnmal darfst Du raten... "

", gesteht die 16-Jährige Klaudia. " " fragt ihre Mutter erschüttert. " " An der Tafel steht: " Und ich hab doch den Größten! " Die Lehrerin beschuldigt Luca: " Junger Mann, du kommst nach dem Unterricht mal zu mir. " Luca dreht sich zu den anderen um und grinst: " Seht ihr, Werbung ist alles...! "

" Die Lehrerin beschuldigt Luca: " " Luca dreht sich zu den anderen um und grinst: " " " Junger Mann, Sie haben meiner Tochter die Unschuld geraubt - was haben Sie dazu zu sagen? " " Ich werde es ganz bestimmt nicht wieder tun! "

" " " Nach einer Liebesnacht fragt der junge Mann: "War ich der Erste in deinem Leben?" "Schon möglich. Du kamst mir von Anfang an so bekannt vor."

"Do you speak english?"- "See I so out?"

And now I make me - me nothing, you nothing - out of the dust! - Und nun mache ich mich - mir nichts, dir nichts - aus dem Staub!

Take you in eight! - Nimm dich in acht!