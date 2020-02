Meistens ist Schule echt ätzend - aber manchmal auch saukomisch! Wir haben hier die besten Schulwitze für euch gesammelt.

. "Nun beweise mir mal, warum die Erde rund ist und sich um sich selbst dreht", fordert der Lehrer. Schüler: "Entschuldigen Sie, aber das habe ich nie behauptet!"

2. Interessiert erkundigt sich der Vater: "Na, wie war's heute im Chemieunterricht?" - "Gar nicht langweilig", erzählt der Sohn, "in Chemie haben wir heute gelernt, wie man Sprengstoff herstellt!" - "Und, was habt ihr morgen in der Schule?" - "Welche Schule?"

3. Die Lehrerin fragt: "Was ist ein Steinbutt?" Moritz antwortet: "Ein flacher Fisch." Lehrerin: "Und warum ist der so flach?" Moritz: "Weil er Sex mit einem Wal hatte." Empört geht die Lehrerin mit Moritz zum Direktor und erzählt diesem die Geschichte. Da fragt der Direx: "Wieso erzählst du solchen Mist?" Moritz: "Ich kann auch nichts dafür, wenn die Lehrerin so dumme Fragen stellt. Sie hätte besser gefragt, warum der Frosch so große Augen hat." Direktor: "Warum hat der denn so große Augen?" Moritz: "Na, der hat das Ganze doch gesehen!"

4. Daniel zeigt seinem Vater das Zeugnis: "Blöde Lehrerin! Immer meckert sie, dass sie meine Schrift nicht lesen kann. Dabei sehen ihre Einser doch genau wie Vierer aus!"

Grauer Schulalltag... © Thinkstock

5. Die Lehrerin fragt die Schülerin: "Was ist die Zukunftsform von 'Ich stehle'?" Die Schülerin überlegt kurz und meint dann: "Ist ja mega einfach - Ich komme ins Gefängnis!"

6. "Chris, was hatten wir denn gestern auf?" fragt die Lehrerin. Chris überlegt kurz und sagt dann: "Sie gar nichts, und ich eine Baseballkappe."

7. "Unser Lehrer ist total fromm", erzählt Lisa zu Hause. "Wieso" will ihr Vater wissen. "Bei den meisten Antworten, die ich gebe, schlägt er die Hände zusammen und ruft: Mein Gott, mein Gott!"

8. "Also, das kann ich nicht glauben...", stottert der Musiklehrer, als er Robins Geigenkasten öffnet. "Du kommst mit einer Maschinenpistole zum Unterricht?!" - "Au Backe", murmelt Robin und wird ganz bleich. "Jetzt steht mein Vater mit der Geige in der Stadtsparkasse!"

Schule kann auch Spaß machen - mit dem passenden Witzen! © Thinkstock

9. "Nun, Peter", fragt die Mutter ihren Sohn nach dem ersten Schultag, "ist alles gut gegangen?" - "Wohl nicht", meint Peter. "Ich muss morgen noch mal hin!"

0. Der Lehrer hat die Aufsatzhefte zurückgegeben. Hanna betrachtet nachdenklich, was er unter ihren Aufsatz geschrieben hat. Dann fragt sie: "Was haben Sie darunter geschrieben?" - "Da steht, du sollst leserlich schreiben!"

11. "Wenn es das Gesetz der Schwerkraft nicht gäbe, würden wir in der Luft herumfliegen", erklärt der Lehrer. Da will Kathi wissen: "Und wie war das vorher, als es das Gesetz noch nicht gab?"

2. Der Lehrer zeigt zwei Eier. Das eine Ei ist braun und das andere weiß. Der Lehrer fragt: "Was bemerkt ihr?" Da antwortet Fritz: "Das braune Ei war im Urlaub!"