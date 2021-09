Cole Sprouse: Fans werfen ihm Gewalt und Hetze vor

Cole Sprouse und die Fans – läuft gerade nicht so zwischen beiden Lagern, könnte man vorsichtig sagen. 😂 Was ist passiert? Tja, vor einigen Monaten wurde der „Riverdale“-Star händchenhaltend mit einem Model, Ari Fournier, gesehen. Das fanden Fans schon mal so semi toll. Denn schließlich reden wir hier von Sprouse! 😍 Einige Zeit später waren zwei Dinge offiziell: Fournier ist tatsächlich die Freundin von Sprouse – und die Fans hassen sie. Wie sehr, das zeigte sich jetzt erst kürzlich wieder. Denn nachdem Sprouse ein Foto seiner neuen Flamme postete, meldeten die Fans das kurzerhand bei Instagram! 🤣😨

Die schönsten Liebespaare der Film-Geschichte

Foto sei „gewaltvoll“ und „hetzerisch“

Wir waren leider nicht schnell genug, um das besagte Foto zu begutachten, aber wenn es nach der Einschätzung der Fans geht, dann war die Ablichtung von Fournier offenbar „gewaltvoll“ und „hetzerisch“. Das war zumindest die vorläufige Begründung, die Instagram Sprouse gab, weswegen das Foto vorerst aus seinem Feed entfernt wurde. Offenbar hatte es genug Beschwerden in diese Richtung gegeben, um die Entscheidung vonseiten Instagram notwendig zu machen. Wow! Wir sind ja schon neugierig, was auf dem Foto genau zu sehen war, denken aber, dass es ungefähr so aussieht, wie dieses Foto des Models. Wer es länger haben möchte, sollte einen Screenshot davon machen, bevor sich die Fans auch auf dieses „hetzerische“ Foto stürzen. 🤣

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Cole nimmt es mit Humor

In einer Insta-Story hat Sprouse einen Screenshot der Meldung von Instagram gepostet. Darauf ist zu sehen, dass ein Foto seines Feeds gegen die Community-Guidelines verstoßen hätte. Unter dem Screenshot schreibt Sprouse nur: „Diese Kinder sind verrückt.“ Wir können ihm diese Schlussfolgerung kaum verübeln. 😅 Es ist nicht das erste Mal, dass Sprouse mit seinen Fans ein wenig aneinandergerät wegen seiner neuen Freundin. Bevor er sie das erste Mal in seinen Posts und Storys präsentierte, witzelte der Star damals noch: „Es ist Zeit, die 14-Jährigen abzuf*cken!“ Nun, wir schätzen, dass ihm das ziemlich gut gelungen ist und bis heute (unbeabsichtigt) gelingt. 😁

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->