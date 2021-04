Cole Sprouse und Lana Condor fliegen zum Mars

Lana Condor und Cole Sprouse: Neuer Film auf dem Mars

Jap, ihr habt richtig gehört: Lana Condor und Cole Sprouse fliegen zusammen auf den Mars – zumindest virtuell! Die beiden Netflix-Stars drehen nämlich einen Film von HBO zusammen und besetzen die Hauptrollen in "Moonshot". Der Film hat zwar noch kein Veröffentlichungsdatum, aber schon jetzt wissen wir ein bisschen was über die Handlung: Die Geschichte spielt in der Zukunft. Der Mars wurde an die Bedürfnisse der Menschen angepasst und kann nun bewohnt werden – zuerst nur von den besten/wichtigsten Menschen der Erde. Zwei sehr unterschiedliche Studenten tun sich dann zusammen, schleichen sich auf das Raumschiff, um auf den Mars zu fliegen, damit sie mit ihren Liebsten zusammen sein können. "Moonshot" soll eine Mischung aus romantischer Komödie und Sci-Fi-Abenteuer werden. Klingt aufregend? Dann wartet mal ab, was Cole Sprouse dazu sagt …

"Moonshot": Das passiert in dem Film mit Lana Condor und Cole Sprouse

"Moonshot" ist wirklich der wahr gewordene Cast-Traum von Fans von "Riverdale" und "To All The Boys I've Loved Before" und jeder der beiden Darsteller*innen, bringt so seine eigenen Erfahrungen mit: Nachdem schon in "Riverdale" spekuliert wird, ob es bald Aliens in der Serie gibt, kann Cole Sprouse den Weltraum-Part sicher gut rüberbringen. Lana Condor hat dafür in drei Teilen "To All The Boys I've Loved Before" bewiesen, dass sie die Queen der Rom-Coms ist! Auf Instagram schreibt Cole Sprouse zu dieser Neuigkeit: "Ich bin die letzte Person, mit der man auf einem Raumschiff gefangen sein will. Die zeitlose Lana Condor und ich machen einen Film auf dem Mars … oder zumindest Atlanta." Haha, wir sind uns sicher, dass die beiden super harmonieren werden und sind sehr gespannt, welche Abenteuer Lana und Cole auf dem Mars erleben werden.

