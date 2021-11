Er gehört inzwischen zu den größten Marvel-Superhelden: Chris Pratt hat es geschafft und ist in Hollywood angekommen! Zuvor musste er sich – wie viele seiner Kolleg*innen vor deren Durchbruch auch – mit anderen Jobs über Wasser halten.

Auch interessant:

Pratt sprach in einem Interview nun über seine Zeit als Stripper und wie viel er damit verdiente. Spoiler: erschreckend wenig!

„Avengers“, „Loki“, „Spider-Man“: Wen die Stars in echt daten

„Ich habe es immer geliebt, nackt zu sein“

Pratt musste vor seinem Durchbruch als Schauspieler schauen, wie er sein Geld verdienen konnte. Wie er Buzz Feed verriet, war er schon immer ein sehr großer Fan vom Nacktsein – weswegen der Job als Stripper nur logisch erschien. „Ich habe es immer geliebt, nackt zu sein. Es fühlte sich immer so frei an, also dachte ich, kann ich mich auch dafür bezahlen lassen.“

40 Dollar verdiente Pratt

Tatsächlich verdiente er allerdings nur 40 Dollar für eine Show! Das sind umgerechnet um die 35 Euro. „Ich habe es dreimal gemacht, ich habe Junggesellinnen-Abschiede in meiner Heimatstadt gemacht, die Oma meiner Freundin hatte mich …“ Inzwischen dürfte Pratt – sollte er dann mal wieder Lust haben, zu strippen, sicherlich mehr verlangen als 40 Dollar. 😂

*Affiliate-Link