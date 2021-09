Es hätte vor einigen Jahren wohl niemand damit gerechnet, dass der als notorischer Playboy und Drogenfreund bekannte Robert Downey Jr. nicht nur sein Leben auf die Reihe bekommt, sondern auch supererfolgreich wird! Bei den Frauen war er so oder so sehr beliebt: Bevor er Produzentin Susan Levin am Set von „Gothika“ kennenlernte, hatte er was mit Stars, wie Jessica Parker und Marisa Tomei. Levin gab einmal zu, dass sie ihn „seltsam“ fand – was sie aber nicht davon abhielt, Downey Jr. nach zwei Jahren Beziehung im Jahr 2005 zu heiraten. 💖 Die beiden haben zwei Kinder und der Schauspieler liebt seine Frau bis heute abgöttisch. „Ich verdanke ihr zu großen Teilen – vielleicht sogar komplett – meinen Erfolg. Wir sind ein großartiges Team“, sagt er über seine Frau.