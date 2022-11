Wen die Marvel-Stars daten: Chris Hemsworth

Aus der Serie: „Avengers“, „Loki“, „Spider-Man“: Wen die Stars in echt daten

Die Stars aus den “Avengers“-Filmen und den drölfzig anderen Serien und Filmen, die Marvel in den letzten Jahren auf die große und kleine Leinwand gebracht hat, haben ein teils sehr wildes Liebesleben. Während ihre Liebesgeschichten aus Film und TV meist sehr dramatisch aus ziemlich fantastischen Gründen sind, kommt das Drama beim Daten im echten Leben aus einer ziemlich realistischen Ecke. Mit dem Fame ist es nämlich immer so eine Sache: Manche Leute kommen darauf klar und bleiben am Boden der Tatsachen, andere drehen etwas durch, wieder andere nutzen ihre Bekanntheit und ihr Sexappeal für … das ein oder andere Abenteuer. 😉 Alles legitim und alles festgehalten in unserer Galerie der 10 Marvel-Stars und wen sie im echten Leben daten!