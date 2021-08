Charli & Dixie D'Amelio: Reality-Serie Start in Deutschland

"The D'Amelio Show": Erster Teaser und Startdatum der Reality-Serie von Charli und Dixie D'Amelio bekannt

Schon länger ist klar, dass Charli und Dixie D'Amelio zusammen mit ihren Eltern Heidi und Marc eine Reality-Serie drehen werden. Ganz privat und nah an dem echten Leben der TikTok-Stars. Mittlerweile ist sogar schon bekannt, worum es in der Reality-Serie der D'Amelios gehen wird. Jetzt gibt es den ersten Teaser und auch ein offizielles Startdatum! Die Familie verkündete, dass "The D'Amelio Show" am 3. September auf amerikanischen Sender Hulu starten wird. In dem Video verkünden die D'Amelios: "Schaltet ein, um zu sehen, wie unser Leben hinter den Kulissen wirklich abläuft." Angeblich soll die Serie auch ganz ohne Drehbuch auskommen, einfach nur Kameras, die die Familie begleiten. Die Serie wird aus acht Episoden in der ersten Staffel bestehen.

Wann wird die "The D'Amelio Show" in Deutschland starten?

Erst kürzlich haben Charli und Dixie D'Amelio eine neue Serie mit süßen Comic-Figuren gestartet. Eine kleine Überraschung für Fans, die auf den sozialen Kanälen der TikTok-Stars zu sehen ist. Die Reality-Show wird also ein großes Serien-Debüt für die Familie. Charli und Dixie D'Amelio haben es in kürzester Zeit geschafft, zu den erfolgreichsten Schwestern der Welt zu zählen. Wie turbulent, bunt, verrückt, aber auch normal ihr Leben ist, wollen die D'Amelios in der Doku beweisen. Außerdem soll deutlich werden, wie sich das Familienleben verändert hat und was die Schattenseiten eines Lebens in Hollywood sind. Fans aus Deutschland müssen jedoch nicht traurig sein: "The D'Amelio Show" startet zwar am 3. September im amerikanischen Streaming-Dienst Hulu, soll international jedoch gleichzeitig bei Disney+ laufen. Wir haben bei der Pressestelle von Disney nach einer offiziellen Bestätigung dieser Nachricht gefragt. Eine Antwort steht bisher noch aus, aber wir werden diesen Artikel hier updaten, sollte sich etwas an dieser Neuigkeit ändern.

