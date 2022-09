Camila Cabello: Peinliche Reaktion auf Shawn Mendes Song

Camila Cabello und Shawn Mendes: So geht es ihnen nach Trennung

Es war DIE Schock-Nachricht für alle Fans der beiden Stars, als Camila Cabello und Shawn Mendes bekannt gaben, dass sie nach über zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen werden. Shawn, der erst kürzlich seine komplette Tour abgesagt hat, scheint die Trennung noch zu verarbeiten.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Camila hingegen hat angeblich schon einen Neuen: Dating-App-Gründer Austin Kevitch. Camila ist aktuell neben Blake Shelton, Gwen Stefani und John Legend als Coach bei der diesjährigen Staffel der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice. Dort erwartete sie jetzt eine kleine Überraschung…

Camila Cabello: So reagiert sie auf Shawn Mendes Song

Eigentlich ist es nicht wirklich überraschend und Camila hätte sicher damit rechnen können, dass dieser Moment im Laufe der Staffel kommen wird: Ein Kandidat singt einen Song von ihrem berühmten Ex Shawn! Zuschauer*innen saßen da natürlich ganz besonders gespannt vor ihren Bildschirmen: Wie wird die Sängerin reagieren? Kandidat Tanner Howe performt Shawns Song "Mercy", alle Coaches drehen sich um – bis auf die Camila! Sie dachte zunächst sogar, dass Shawn höchstpersönlich da stehen würde!

Das ist auch ihre Erklärung dafür, dass sie sich nicht umgedreht hat: "Ich kenne [Shawn] besser als jede*r andere in diesem Raum. Der Grund, warum ich mich nicht umgedreht habe, ist, dass du vielleicht ein bisschen zu sehr nach ihm klangst." Tanner gab zu, dass er sich erhofft "in [Shawns] Fußstapfen zu treten", was seine Karriere angeht. Was Camila dazu sagte? "Ich war in seiner Spur… tief." Ihr Coach-Kollege John Legend entgegnete daraufhin scherzhaft, dass sie "versucht, es so unangenehm, wie möglich" für alle zu machen. Ouch. Vielleicht hängt sie doch noch etwas an Shawn und ihrer Beziehung…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->