Shawn Mendes: Komplette Tour abgesagt!

Shawn Mendes: Welttour für drei Wochen pausiert

Endlich wieder auf Tour! Am 27. Juni startete Shawn Mendes seine große "Wonder: The World Tour"-Reise in Portland. Nach nur sieben Shows teilte er seinen Fans mit, dass er nach der langen Pause aufgrund der Pandemie einfach noch nicht bereit zum Touren war und nahm sich eine dreiwöchige Auszeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Es ist noch nicht lange her, da hat Shawn Mendes Selbstzweifel und Ängste gestanden. Haben diese ihn nun wieder eingeholt?

"Ich hatte das Gefühl, dass ich bereit war, wieder einzusteigen, aber diese Entscheidung war überstürzt, und leider haben mich die Strapazen einer Tour und der Druck eingeholt, und ich bin an eine Grenze gestoßen", schrieb der Sänger damals. Am Sonntag (31.07.) hätte die Tour dann in Toronto weitergehen sollen, doch dazu wird es nicht kommen, wie der Sänger seinen Fans jetzt über die Sozialen Medien mitteilte.

Aus gesundheitlichen Gründen: Shawn Mendes sagt komplette Welttournee ab!

In einer emotionalen Nachricht an seine Fans schreibt Shawn: "Ich bin in diese Tour mit der Vorfreude gestartet, nach einer langen Pause wegen der Pandemie endlich wieder live zu spielen, aber in Wirklichkeit war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie schwierig das Touren nach dieser Auszeit sein würde. Nachdem ich mehr mit meinem Team gesprochen und mit einer unglaublichen Gruppe von Gesundheitsexperten zusammengearbeitet habe, ist mir klar geworden, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und gestärkt zurückzukommen. Leider muss ich den Rest der Tourdaten in Nordamerika und UK/Europa absagen."

Im Rahmen seiner Welttour wäre Shawn im Juni und Juli 2023 für fünf Konzerte nach Deutschland gekommen. Der Sänger betont, dass das aber nicht heißt, dass er aufhören wird, Musik zu machen und er es kaum erwarten kann, seine Fans bei der nächsten Tour zu sehen. Wir sind froh, dass Shawn sich diese Auszeit nimmt und auf seine Gesundheit achtet und wünschen ihm alles Gute! ♥️

