Camila Cabello: Glücklich über Trennung von Shawn Mendes

Camila Cabello veröffentlicht neues Album "Familia"

Juhu, endlich ist das neue Album "Familia" von Camila Cabello da! Und natürlich hat sie in den Songs ihre ganzen Gefühle verarbeitet. Was man auf jeden Fall merkt: Es sind viele Songs dabei, die sehr starke Indizien dafür haben, dass sie von der Trennung von ihrem Ex-Freund Shawn Mendes handeln. In ihrem Song "Boys Don’t Cry" verrät Camila Cabello sogar den möglichen Trennungsgrund.

Aber auch der Sänger hat in seinem neuesten Song "When You’re Gone" seinen Herzschmerz verarbeitet. In einem Instagram-Video vor Release des Songs erzählte Shawn Mendes von seinem Trennungs-Frust. Camila Cabello ist mittlerweile schon über die Trauerphase hinweg, wie sie in einem Interview erzählte.

Camila Cabello: "Es war eigentlich großartig, dass das passiert ist."

Während eines Radio-Interviews zu ihrem neuen Album erzählte Camila Cabello: "Hattest du schon einmal Liebeskummer und dachtest: 'Oh mein Gott, das ist ja furchtbar, wie soll ich mich je wieder erholen?' Dann vergeht die Zeit und du denkst: 'Es war eigentlich großartig, dass das passiert ist! Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.'" Ist Camila Cabello etwa froh über die Trennung und den danach folgenden Herzschmerz? So wie es in dem Interview klingt, auf jeden Fall. So konnte sie nämlich zu sich selbst finden und hat als Ergebnis auch noch super coole Songs auf ihrem Album. Leicht war die Trennung von Shawn Mendes für sie sicher nicht, aber es ist doch schön zu sehen, dass sie wieder vollkommen glücklich ist.

