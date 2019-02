BTS: Spiel verschoben

BTS: Neues Spiel

Am 8. November 2018 kündigte Seung Won Lee, Chief Global Officer von Netmarble an, dass sie ein neues Spiel mit BTS auf den Markt bringen. Details zum neuen Spiel namens "BTS World" wurden nicht bekannt gegeben. "Das neue BTS-Spiel befindet sich noch in der Planungsphase und wir werden es bekannt geben, wenn wir mehr Details haben", sagte Mr. Lee. Darüber hinaus wurde "BTS World", dass 2018 bereits auf den Markt kommen sollte, auf Anfang 2019 verschoben. "Wir haben mit Big Hit Entertainment gesprochen und den Startzeitplan auf das 1. Quartal des nächsten Jahres geändert", verriet der Chef von Netmarble weiter. Das heiß ersehnte Spiel wird derzeit von Netmarble entwickelt und umfasst eine Zusammenarbeit von K-Pop und K-Game. Das Spiel soll mehr als 10.000 exklusive Fotos und 100 Clips von V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM und J-Hope beinhalten.

Nachdem wir uns nach langem Warten auf das Spiel gefreut haben, werden wir erneut enttäuscht. Aufgrund der stetig wachsenden Popularität von BTS hat sich Netmarble dazu entschieden, die Veröffentlichung zu verschieben, um das Spiel zu verbessern. Daher planen sie die Veröffentlichung von "BTS World" zwischen April und Juni dieses Jahres. "BTS World ist ein kinematografisches Simulationsspiel, das echte Fotos und Videos enthält. Wir erwarten, dass die Spieler tief in das Spiel eintauchen, da das eigentliche Gruppenmitglied im Spiel erscheint. Wir arbeiten an Inhalten, die mehr Engagement und Gemeinschaft mit den Spielern bringen können.", wurde in einer offiziellen Pressemitteilung von Netmarble veröffentlicht.

