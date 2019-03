BTS: So entstehen ihre Songs

BTS: „Songwriting ist ein Wettkampf“

Wie entsteht eigentlich ein Song von BTS? Das haben sich bestimmt viele Fans schon mal gefragt. Jetzt haben die Boys in einem Interview mit „Entertainment Weekly“ Einblicke in den Entstehungsprozess ihrer Musik gegeben: „Dadurch, dass wir sieben Bandmitglieder sind, haben wir es auch mit sieben verschiedenen Geschmäckern zu tun“, verriet RM und fügte hinzu: „Wenn es also ums Songwriting geht, ist das immer eine Art Wettkampf!“ Auch J-Hope schaltete sich daraufhin zu dem Thema ein und erzählte, wie der Entstehungsprozess eines Songs abläuft: „Wir schreiben den Songtext und entscheiden dann, zu wem er am ehesten passt. Dann nehmen wir ihn einfach als Solo-Song!“

BTS: Songs komplett auf Englisch?

Dass die Jungs irgendwann komplett auf Englisch singen werden, ist übrigens sehr unwahrscheinlich. Auch, wenn es der größte Traum von BTS ist, eines Tages einen Grammy zu gewinnen, sind sie nicht dafür bereit, sich zu ändern. „Das sind nur Ziele, wir wollen nicht unsere Identität oder unsere Echtheit verändern, um die Nummer eins zu werden“, betonte RM im Hinblick auf den Erfolg der „Bangtan Boys“ in Amerika.

Das könnte dich auch interessieren: