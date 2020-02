Solo von BTS-Member J-Hope

Wie wir dank der Comeback Map schon wussten, ging gestern der nächste, neue Trailer plus Song von BTS online. Genauer gesagt, handelt es sich dabei um einen Solo-Auftritt von Member J-Hope. “Outro: Ego” heißt das Ganze und unterscheidet sich stark vom ersten Trailer "Interlude: Shadow". Denn der Beat sowie das Video sind wesentlich bunter und fröhlicher. Aber auch hier geht es weiterhin um das Thema Selbstreflexion. Das kommende BTS-Album "Map of the Soul: 7", mit dem sie bereite jetzt einen Vorverkaufsrekord gebrochen habe, wird vielleicht ihr persönlichstes bisher.

Darum geht's im Trailer des BTS-Stars

Im neuen Song des BTS-Mitglieds schwelgt er in Erinnerungen und rekapituliert seine Entwicklung der letzten Jahre. So singt er etwa: "Ich gehe jeden Tag zurück zu meinem gestrigen ich. Zu einem Leben des Aufgebens. Ich habe mich selbst gehen lassen. Aber in dieser Welt werden Wahrheiten nicht verändert. Die Zeit rast forwärts. Es gibt keine Falls', Abers oder Vielleichts". Nachdem er auf die Höhen und Tiefen seines Lebens eingegangen ist, gelangt er am Ende zur Erkenntnis, dass alles gut ist: "Sieben Jahre der Qual haben sich endlich gelohnt. Jede Unterdrückung hat sich aufgelöst. Von meinen Vertrauten erhalte ich Antworten. Nur eine Hoffnung, nur eine Seele." Wie es scheint, können viele der Fans sich damit identifizieren, denn das Video hat auf YouTube bereits über 12 Millionen Aufrufe und auch die Kommentare fallen sehr positiv aus. Das wird den BTS-Sänger sicher freuen!😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!