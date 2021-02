BTS überraschen ihre Fans auch dieses Jahr wieder!

2020 war wohl eines der erfolgreichsten Jahre für die K-Pop-Band BTS. Mit "Dynamite" haben sie einen Hit veröffentlicht, der weltweit durch die Decke ging. Mit dem Track sind sie jetzt sogar für einen Grammy nominiert! Auch 2021 kann die ARMY sich schon auf etwas freuen: Am 19. Februar veröffentlichen BTS ihr Album "BE (Essential Edition)", auf dem vielleicht sogar neue Songs sein werden. Doch damit nicht genug! J-Hope, Jimin, Jin, V, RM, Suga und Jungkook, der im Januar einen TikTok-Rekord gebrochen hat, werden nur wenige Tage später, ein ganz besonderes Konzert spielen…

BTS geben ein Unplugged-Konzert!

Am 24. Februar spielen BTS ein MTV Unplugged Konzert und werden die Songs von ihrem Album "BE" von einer ganz neuen Seite präsentieren, denn ihre Tracks performen sie akustisch! Wenn du bei dem Konzert live dabei sein willst, dann heißt es: Früh aufstehen…. oder spät ins Bett gehen! 😁 Die Premiere des Spektakels findet nämlich um 3 Uhr morgens auf MTV statt. Wer lieber etwas länger schlafen will, kann sich das Konzert der Jungs auch später ganz entspannt um 20 Uhr abends anschauen. Der kurze Trailer, den MTV gepostet hat, verspricht schon mal eine Menge Spaß! Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig auf dieses besondere Konzert von BTS!

