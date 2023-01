BTS kommen nach Deutschland! 😍

Am 06. Januar startet eines der ersten BTS-Events in Europa nach der Pandemie vor der Mercedes Benz Arena in Berlin in Form eines Pop-Up-Stores. Doch der wird alles andere als "normal". Fans können sich auf unzählige offizielle Merch-Artikel, die unter anderem an Songs wie "Black Swan", "DNA" und "Boy With Luv" angelehnt sind, freuen. Auch einige limitierte Auflagen werden dort erhältlich sein. Im Store wird es aber nicht nur Merch zu kaufen geben, sondern auch viele Foto-Optionen, Requisiten und ein paar kleine Überraschungen. 👀 Die BTS-Erlebniswelt wird bis zum 28. Februar geöffnet haben – ein MUSS für jeden Fan der K-Pop-Band!