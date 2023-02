BTS Jimin kündigt erstes Solo-Album an!

Jimins Album wird "Face" heißen und am 24. März veröffentlicht. Der Name des Albums bezieht sich darauf, dass "Jimin sich selbst gegenübersteht, während er sich auf seine nächsten Schritte vorbereitet". Außerdem wird es während der gesamten Veröffentlichungswoche des Albums spezielle Fan-Aktivitäten und Events geben. Auch das hatte Jimin bereits vor einer Woche angedeutet: "Ich bereite gerade viele Dinge vor, die ich zu dieser Zeit mit euch zusammen machen kann. Ich plane viele verschiedene Dinge, die wir zusammen machen können, um Spaß zu haben und uns zu amüsieren, also denke ich, dass ihr euch sicher darauf freuen könnt." Was genau er und sein Team für die Release-Woche geplant haben, hat Jimin noch nicht verraten, aber wir sind uns sicher, dass es ein einzigartiges Erlebnis für seine Fans werden wird!