Jobangebot: TikTok gucken für Geld

Die Firma Ubiquitous hat eine Stellenausschreibung veröffentlicht, bei dieser sie nach TikTok-Liebhaber*innen suchen. Gesucht werden TikTok-Binge-Watcher, die bis zu 12 Stunden am Stück TikTok-Videos schauen. Du solltest deine Fav-Videos liken, kommentieren, auf den Sozialen Netzwerken teilen (so wie dein normales Verhalten auf der Plattform ist) und am Ende der Schicht schickst du eine Liste mit deinen Top-Ten-Videos. Für den Job gibt es aber auch Voraussetzungen, welche du mitbringen musst, wie zum Beispiel ein Mindestalter von 18 Jahren. Alle anderen findest du auf der Homepage des Unternehmens. Die Bezahlung sind neben einigen Gutscheinen auch ein Lohn von 50 Dollar pro Stunde. Man kann also wirklich durch das Anschauen von TikTok-Videos Geld verdienen. Crazy! Na, wäre das ein Traumjob für dich? 📱