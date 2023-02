BTS: Nächstes Solo-Album bereits in den Startlöchern

Nach J-Hope, Jin und RM hat nun auch der nächste BTS-Star sein Solo-Album angekündigt: Jimin. In einem Stream verriet der Sänger, dass er im nächsten Monat sein erstes Solo-Album veröffentlichen will: "Ich denke, das Album, an dem ich gearbeitet habe, wird ungefähr im März erscheinen. Ich bereite gerade viele Dinge vor, die ich zu dieser Zeit mit euch zusammen machen kann. Ich plane viele verschiedene Dinge, die wir zusammen machen können, um Spaß zu haben und uns zu amüsieren, also denke ich, dass ihr euch sicher darauf freuen könnt", so der 27-Jährige.