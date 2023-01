BTS j-hope: Neue Details zu seiner Dokumentation!

Am 17. Februar wird die Dokumentation "j-hope IN THE BOX" auf Disney+ veröffentlicht. In dieser lädt BTS-Mitglied j-hope seine Fans ein, hinter die Kulissen des Entstehungsprozesses seines ersten Solo-Albums "Jack In The Box" zu schauen. Während dieser Zeit wurde der Sänger ständig dabei begleitet und gefilmt, wie er an dem Release des Albums arbeitet. Die Fans erfahren so, auf welche kreativen Herausforderungen j-hope unter anderem gestoßen ist. Plätze in der ersten Reihe für seinen Lollapalooza Auftritt letztes Jahr, sowie bei der Listening-Party des Albums sind auch garantiert. Ein muss also für jeden BTS und j-hope Fan! 🤗