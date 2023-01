BTS: Du kannst bei ihrem letzten Konzert dabei sein!

Vor ca. einer Woche hat in Berlin ein exklusiver Pop-Up-Store eröffnet, der die BTS-Jungs nach Deutschland bringt! Und Anfang Februar erwartet euch schon das nächste BTS-Highlight. CinemaxX präsentiert ab dem 01. Februar 2023 für wenige Tage "BTS YET TO COME in Cinema". Dabei handelt sich um das Konzert, welches die Band im Oktober 2022 in Busan, Südkorea gegeben hat. Dort performten sie unter anderem ihre Mega-Hits "Dynamite", "IDOL" und "Butter", sowie die erste Performance von "Run BTS". Also ab ins Kino, wenn ihr die BTS-Jungs live erleben wollt. 😃