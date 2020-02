BTS auf Comeback-Promotour

Heute ist es soweit und das neue Album der K-Pop-Superstars kommt raus. Für ihr großes Comeback haben die Jungs von BTS gerade Auftritte in gefühlt allen großen Talkshows. So waren sie schon in der "The Tonight Show" bei Jimmy Fallon zu Gast. Und erst letzte Woche gaben sie auch James Corden in der "The Late Late Show" ein tolles Interview. Außerdem lud er die Band zu seiner legendären Carpool Karaoke ein, worauf wir schon mega gespannt sind. Wobei sich die BTS-ARMY immer noch fragt, wieso Suga auf dem Ankündigungsfoto dazu im Kofferraum sitzt. Das erfahren wir ja bald. 😅 Außerdem ist ihre Promotour für "Map of the Soul: 7" noch nicht vorbei.

Postet hier eure Fan-Fragen an BTS

Heute werden sie zu Gast bei Syke sein. Der will den K-Pop-Künstlern wirklich nur Fragen stellen, die die Menschen interessieren, die für BTS am wichtigsten sind: Ihre Fans. Daher twitterte er: "Hammer News! Ich spreche am Freitag mit BTS. Habt ihr Fragen BTS-ARMY? Twittert die unter #SykeAsksBTS!" Und da es in den USA noch nicht Tag ist beziehungsweise sehr früh, habt ihr immer noch die Chance, dass eure Fragen rein kommen. Also haut sie schnell raus!🙌🏻

