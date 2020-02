Carpool Karaoke mit BTS

Vermutlich könnt ihr euch noch erinnern, als letztens der Hashtag #BTSxCorden Platz 1 der Twitter-Trends war. Denn BTS haben laut eigenen Angaben ihren besten Talk Show-Auftritt in der "The Late Late Show with James Corden". Dort performten sie ihren Comeback-Song "Black Swan" zum ersten mal live und hatten einfach eine tolle Zeit am Set mit dem Moderator. Schon damals haben viele darauf spekuliert, ob BTS auch das coole Game "Carpool Karaoke" mit James spielen werden. Nun kam mit dem folgenden Bild tatsächlich die Bestätigung dafür. Und die Fans sind mega happy!🤩

BTS-ARMY von Sugas Platz irritiert

Nach genauerer Betrachtung des Insta-Pics ist die Verwirrung bei den Fans von BTS groß – vor allem, was Suga angeht. Mal davon abgesehen, dass das Bild relativ gephotoshopt aussieht, sticht noch ein weiteres Detail ins Auge. So schreiben einige: "Ich weiß, er ist klein und so, aber warum ist Suga im Kofferraum" oder "Sie mussten Yoongi reinphotoshoppen, damit wir Twitter nicht mit "Wo ist Yoongi" lahmlegen. Das ist nämlich letztens schon passiert, als das BTS-Mitglied auf dem Gruppenbild mit Ariana Grande fehlte. Wieso das Pic so komisch ausschaut und Suga im Kofferraum sitzt, wissen wir nicht. Trotzdem freuen wir uns mega auf die Ausgabe von "Carpool Karaoke"!🙌🏻

I know he’s tiny and all but why is Suga in the trunk https://t.co/KBSAcsRKlt — 𝗝-𝗔𝗚𝗨𝗦𝗧 뷔⁷☾ (@MVN0N_) February 17, 2020

They had to photoshop yoongi in so we don’t break twitter woth “WHERE IS YOONGI” https://t.co/wdj6iIcSy2 — J-Lea⁷s hope🥺☀️ #hobiuary |ia (@Jungtothegoo) February 18, 2020

