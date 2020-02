BTS verraten die Story von "ON"

Letzte Woche waren BTS zu Gast bei Zane Lowe, der den K-Pop-Stars einige Fragen stellen konnte. Natürlich ging es dabei viel um ihr Comeback samt neuem Album. Besonders spannend war es aber, als RM genauer erklärte, was es mit ihrem ebenfalls neu erschienenen Song "ON" auf sich hat: "Es ist wie ein großes Tagebuch unserer letzten sieben Jahre, wie eine Kurzversion der ganzen BTS-Identität. Es geht auch darum, dass wir ab und zu gestolpert, aber wir immer wieder aufgestanden sind." Weiter meinte er: "‚On‘ bedeutet vieles, wie etwa, dass wir da und bereit sind. Es ist wie eine Verkündung, dass wir uns unser Schicksale eingestehen mit all seinen Schmerzen und Schattenseiten." So ist das ganze neue BTS-Album "Map of the Soul: 7" sehr persönlich und bezieht sich immer wieder auf diese Themen der Selbstreflektion, der Zusammengehörigkeit und der Liebe zu ihren Fans.

Deshalb kommen BTS so gut an

Auf die Frage, wieso die Jungs von BTS selbst denken, dass sie weltweit so beliebt und erfolgreich sind, antwortete der Band-Leader: "Dafür könnte es viele Gründe geben, wie etwas, dass jedes Member sehr attraktiv ist. Aber vor allem ist Musik komplett unabhängig von Sprachen, Nationalitäten oder Rassen." Des Weiteren geht RM davon aus, dass einfach viele Menschen sich mit ihnen und ihrer Message identifizieren können: "Ich denke, die Probleme, die wir alle haben, sind sehr ähnlich." Da hat er wohl sehr Recht, oder?

