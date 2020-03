BTS, Billie Eilish und Dua Lipa geben Corona-Konzert

Aufgrund des Coronavirus mussten ja fast ale beliebten Events und Konzerte abgesagt werden. Trotzdem überlegen sich immer mehr Stars kreative Wege, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten oder wie im Fall von Talkmaster James Corden, wie sie ihre Shows am Leben halten können. Eigentlich treten in seiner "The Late Late Show" ja immer neue Musiker/innen, Schauspieler/innen und andere Künstler/innen auf. Da aber alle in Corona-Quarantäne sind, hat er sich etwas neues überlegt. Er feiert mit Stars wie BTS, Billie Eilish und Dua Lipa das "#homefest". Dabei performen natürlich alle von zuhause und werden per Video dazugeschaltet. Auch beliebte Segmente der Show wie "Carpool Karaoke" sollen in neuer Version vorkommen.

Corona-Awareness mit Hilfe von BTS, Billie Eilis und Co.

Weltweit haben sich schon unzählige Menschen und auch einige Stars mit Corona infiziert. Deshalb wollen James Corden und sein Gäste BTS, Billie Eilish, Dua Lipa und mehr mit ihren Auftritten zeigen, wie wichtig es ist, die Krankheit ernst zu nehmen. Außerdem wollen sie mit der Sendung auch Spenden für Corona-Hilfen sammeln und die Zuschauer/innen in dieser schweren Zeit natürlich gut unterhalten. Los geht's am Montag 30.März auf CBS in den USA. Doch sicher wird es davon anschließend Videos auf YouTube und anderen Plattformen geben. Coole Aktion!🤩

