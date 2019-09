BTS sind Teil einer großen Christmas-Show

Bisher war in Sachen Auftritte nur klar, dass BTS jetzt nach ihrer Pause noch ihre "Love Yourself: Speak Yourself"-Tour fertig spielen. Aber am Freitag wurden tolle News für alle BTS-Fans und vor allem für die in den USA bekanntgegeben. Wie jedes Jahr findet auch 2019 zur Weihnachtszeit die iHeartRadio Jingle Ball Tour statt. Insgesamt wird es 12 Termine geben, an denen die Tour in verschiedenen Städten in Amerika Halt machen wird. Der Start ist am 1. Dezember in Tampa Bay, Florida. Auf der Bühne stehen für die weihnachtliche Show wieder ausschließlich große Superstars wie Taylor Swift, Katy Perry, Jonas Brothers, Lizzo, Billie Eilish oder Normani. Und jetzt das Highlight: BTS werden an einem der Tour-Daten mit von der Partie sein. Am 6. Dezember treten die K-Pop-Boys in Los Angeles im Rahmen der Jingle Ball Tour auf! Soo cool!🙌🏻

Die BTS-Fans haben es schon vorhergesagt

Wie vor ein paar Tagen schon den gemeinsamen Song "CNS" von BTS-Star J-Hope und Sängerin Becky G, hat die ARMY auch diesmal schon vorher erraten, dass ihre Jungs bei der Christmas-Tour dabei sein werden. So haben einige Follower bereits vor der Verkündung geschrieben: "Wenn BTS beim Jingle Ball auftreten, überlege ich mir nochmal, ob ich Geschenke für meine Familie besorge" oder "Falls BTS beim Jingle Ball performen, fliege ich durchs ganze Land, nur um sie zu sehen.". Und auch KIIS-FM, der Radiosender, der die Show in Los Angeles hostet, gibt in einem Post zu: "Die ARMY verpasst nie etwas. Wir freuen uns BTS bei unserem Jingle Ball präsentieren zu dürfen. Welche Songs wollt ihr hören?". Das nennen wir mal treue und aufmerksame Fans!💯

If BTS is performing at JINGLE BALL..... I'm going to reconsider getting gifts for my family. pic.twitter.com/nSpyki1Bw9 — tysm (@armyyybebe) 18. September 2019

if bts are performing at jingle ball im considering flying across the country to see them pic.twitter.com/5DAjdRqFeq — 𝔧𝔞𝔫𝔢𝔩𝔩𝔢 (@minyachtgi) 26. September 2019

