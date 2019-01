BTN-Stars Saskia Beecks & Nathalie Bleicher-Woth sind ein Paar!

Saskia Beecks & Nathalie Bleicher-Woth: Gemeinsame Ziele

Die erste Säule einer erfolgreichen Beziehung ist das gemeinsame Ziel: Miteinander etwas zu schaffen, verbindet zwei Menschen. Saskia und ihre Nathalie begegnen sich auf Augenhöhe und unterstützen sich gegenseitig in jeder Lebenslage. Für den gemeinsamen Erfolg zieht man an einem Strang, man strengt sich auch in Konfliktsituationen für ein gemeinsames Ziel an und arbeitet kontinuierlich an sich selbst und einem guten Paar-Klima und genau das gelingt den beiden Beautys wunderbar.

Saskia Beecks & Nathalie Bleicher-Woth: Ähnliche Einstellung

Wenn man sich Saskia und Nathalie anschaut, dann könnte man meinen „Gegensätze ziehen sich an“. Doch auch Gemeinsamkeiten spielen eine wesentliche Rolle in einer erfolgreichen Beziehung: Eine ähnliche Einstellung zum Leben ist ein Erfolgs-Garant, um gemeinsam einen erfolgreichen Weg zu gehen. So erhöht sich das Verständnis füreinander und für Entscheidungen, die der Partner trifft. Es fällt leichter, im Sinne des anderen zu handeln. Und dennoch: Auch Unterschiede können sehr nützlich sein. Nämlich dann, wenn es darum geht, Aufgaben im Alltag nach den jeweiligen Stärken aufzuteilen. Und genau diese Vorraussetzungen machen die BTN-Darstellerinnen zu einem Dream-Couple.

Saskia Beecks & Nathalie Bleicher-Woth: Liebesinterview

Lange wurde im Netz spekuliert, ob etwas zwischen den beiden Beautys läuft, denn Saskia hat sich von Exfreund Jenny getrennt und sich immer wieder mit ihrer Kollegin Nathalie gezeigt. "Ja, wir sind ein Paar. Gefunkt hat es tatsächlich am Set, allerdings schon vor längerer Zeit. Da wir aber beide in Beziehungen waren und beide treu sind, hatten wir uns erstmal freundschaftlich angenähert. Als wir dann beide getrennt waren, wurde langsam mehr daraus. Wir haben inzwischen schon viel positives Feedback von Freunden und Fans bekommen. Das freut uns natürlich und wir finden es schön, dass wir anderen Mut machen. Jetzt sind wir glücklich und freuen uns auf das gemeinsame Jahr 2019!", verriet Nathalie und Saskia im Interview mit RTL 2. Wir wünschen den beiden alles Glück der Welt und finden, dass sie ein absolut traumhaftes Paar sind.

