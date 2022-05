"Bridgerton" Staffel 3: Krasse Änderung der Storyline!

"Bridgerton" Staffel 3: Reihenfolge wird geändert

In Staffel eins standen Daphne Bridgerton und Simon im Fokus, in der Zweiten dann Anthony Bridgerton und Kate – genau wie in den Büchern Band eins und zwei. Normalerweise würde in Staffel drei nun die Love-Story von Benedict Bridgerton erzählt werden.

Doch die Verantwortlichen wollen etwas Abwechslung reinbringen, weichen von der Reihenfolge der Bücher ab und konzentrieren sich Staffel 3 von "Bridgerton" lieber auf ein anderes Mitglied der Bridgerton-Familie.

"Bridgerton" Staffel 3: Diese Love-Story rückt in den Fokus

Benedict ist nach Anthony der zweitälteste Sohn der Bridgertons und findet im dritten Band der Buch-Reihe sein Liebesglück. In der Netflix-Serie muss er sich aber noch ein wenig länger gedulden, denn jetzt ist erstmal ein anderes Paar an der Reihe: Penelope Featherington und Colin Bridgerton. Das verriet Penelope-Darstellerin Nicola Coughlan. Aber komplett übergehen werden sie Benedict sicher nicht, denn es sind noch mehr Staffeln von "Bridgerton" geplant. Die Verantwortlichen wollen so wahrscheinlich etwas mehr Spannung reinbringen, besonders für die Zuschauer*innen, die bereits die Bücher gelesen haben. Im Finale der zweiten Staffel wurde schon die Tür für die neue Liebesgeschichte einen winzigen Spalt geöffnet, als Penelope hört, wie Colin, in den sie schon seit mehreren Jahren verliebt ist, sagt, dass er sie niemals heiraten würde. Ob er sich da nicht mal geirrt hat? 👀

