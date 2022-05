"Bridgerton": Beliebte Darstellerin wird ersetzt! 😱

"Bridgerton" Staffel 3: Rolle wird neu besetzt

Schon nach der ersten Staffel "Bridgerton" war klar: Diese Serie ist ein absoluter Hit. Kein Wunder, dass wenig später nicht nur Staffel 2 bestätigt wurde, sondern auch gleich die Staffeln 3 und 4.

Die zweite Staffel war nicht weniger erfolgreich als ihr Vorgänger und Fans sind jetzt natürlich schon gespannt, was in Staffel 3 von "Bridgerton" alles passieren wird. Die Dreharbeiten zu der Staffel sollen bald beginnen. Ein Fakt ist aber schon sicher: Eine Darstellerin wird die Serie verlassen und ersetzt…

"Bridgerton" Staffel 3 ohne SIE!

Wegen ihres vollen Terminkalenders hat sie schon in Staffel 1 und 2 relativ wenige Auftritte gehabt. Manchmal verschwand sie sogar ohne Grund und kehrte gar nicht mehr zurück, weshalb viele Fans sich fragten: 'Warum fehlt Francesca Bridgerton?' Jetzt reicht es den Verantwortlichen von "Bridgerton" und sie ersetzen die bisherige Francesca-Darstellerin Ruby Stokes. Stattdessen wird die Rolle nun von Hannah Dodd übernommen. Sie spielte bisher z.B. in "Anatomy of a Scandal" oder in Marvels "Eternals" mit und wird auch im zweiten Teil von "Enola Holmes" mitwirken. Hoffentlich werden wir durch diesen Wechsel mehr von Francesca Bridgerton ab der dritten Staffel sehen.

