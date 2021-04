"The Bold Type": Startdatum für finale Staffel bekannt

"The Bold Type": Starttermin für Finale bekannt

Leute, es gibt ENDLICH eine Serie, der Corona mal KEINEN Strich durch die Rechnung gemacht hat. Die finale Staffel von "The Bold Type" wird kommen – sehr bald sogar. Nachdem bereits "Stranger Things" Staffel 4 verschoben wurde und auch "Haus des Geldes" Staffel 5 vorerst gecanceled werden musste, haben Serien-Fans schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass es in diesem Jahr noch irgendwie weitergeht. Aber der Binge-Gott hat uns erhört und liefert uns eine brandneue Staffel "The Bold Type". Es wird die letzte sein, aber immerhin gibt es dieses Jahr noch mehr von den BFFs Jane, Kat und Stutton.

"The Bold Type" Staffel 5: Neue Folgen im Mai

In Staffel vier von "The Bold Type" sind die Freundinnen ziemlich an ihre Grenzen gegangen, sowohl beruflich als auch persönlich. In der offiziellen Beschreibung von Staffel 5 heißt es: "Nach fünf stärkenden Staffeln, ist unser Trio dabei herauszufinden, wer sie wirklich sind und wie sie ihren Fußabdruck in der Welt hinterlassen können. Ihre Zukunft ist glänzend und ihre Liebe und der Support zueinander wird sich niemals ändern." Es ist an der Zeit, dass wir Staffel 5 zu sehen bekommen und es dauert nicht lang: Die letzte Staffel von "The Bold Type" soll am 26. Mail 2021 in Amerika starten! In Deutschland läuft die Serie auf Amazon Prime. In den letzten Jahren war der Streaming-Dienst auch immer recht schnell damit, die neuen Folgen auch bei uns zu zeigen. Einen offiziellen Termin gibt es jedoch noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden!

