BLACKPINK auf der Überholspur

Keine andere K-Pop-Girlgroup ist so erfolgreich wie BLACKPINK! Nach einer musikalischen Pause geben die vier Sängerinnen aus Südkorea in diesem Jahr wieder Vollgas. Ihre Comeback-Single „How You Like That“ bricht sämtliche Rekorde und auch ihr gerade veröffentlichter Track „Ice Cream“ mit Megastar Selena Gomez wird weltweit gefeiert. Allein das Poster brachte die BLINKS zum Ausrasten! Und es ist kein Ende des Erfolgs in Sicht: Am 2. Oktober kommt nämlich auch endlich das von den Fans sehnlichst erwartete neue Album der Band raus.

BLACKPINK: Jisoo startet als Schauspielerin durch

Doch nicht nur musikalisch starten die Girls durch. Am 14. Oktober erscheint ihre eigene Doku „BLACKPINK: Light Up The Sky“ auf Netflix. Und Jisoo wird bald sogar regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen sein! Die 25-Jährige hat ihre erste große Rolle an Land gezogen und wird neben anderen bekannten südkoreanischen Schauspielern in der Serie „Seol Kang Hwa“ mitspielen. Ein paar Erfahrungen vor der Kamera konnte Jisoo bereits sammeln, nun hat sie zum ersten Mal eine Hauptrolle an Land gezogen! Die BLINKS müssen sich aber keine Sorgen machen: Der Musik wird der K-Pop-Star trotzdem treu bleiben!

