Starttermin für BLACKPINK-Doku steht fest

Während der August der Monat des K-Pop war mit neuen Releases von BLACKPINK, SuperM oder BTS, scheint es für die mega erfolgreiche Girlband ein ganzes hammer Jahr zu werden. Ihre Comeback-Single "How You Like Tat" bricht alle Rekorde und auch ihre zweite Single-Auskopplung "Ice Cream" zusammen mit Megastar Selena Gomez wird weltweit gefeiert. Nun wartet alles gespannt auf die Veröffentlichung des allerersten BLACKPINK Albums "The Album" am 2. Oktober. Das hindert die vier Mädels aber nicht daran, direkt noch einen rauszuhauen: Am 14. Oktober erscheint ihre eigene Doku "BLACKPINK: Light Up The Sky" auf Netflix. Plus: Alle BLINKS können ihre Idols dann auch als Avatar/Icon ihres Netflix-Accounts nutzen. Mega!

BLACKPINK freuen sich mega auf ihren Netflix-Film

Die Doku über die spannende Karriere der K-Pop-Girls BLACKPINK wird nie gesehene Aufnahmen von ihrer Band-Gründung bis zu ihrer legendären Show auf dem Coachella-Festival 2019 zeigen. Außerdem können sich Fans über jede Mende Interviews mit Lisa, Jennie, Jisoo und Rosé freuen. Die Mädels selbst sind auch mega hyped: "Wir können es kaum erwarten, unsere persönliche Story auf Netflix mit den BLINKS auf der ganzen Welt zu teilen. Wir hoffen, das unser Film die Zuschauer/innen happy macht und sie sich freuen, unsere gemeinsame Reise der letzten vier Jahre zu sehen." Oh ja, ihre Fans sind genauso gespannt und auferegt wie BLACKPINK und werden die Doku sofort mehrmals streamen, sobald sie im Oktober raus ist.

