BLACKPINK: Fans rastet wegen „Ice Cream“-Poster aus 

BLACKPINK: Neue Single mit Selena Gomez

Im Juli überraschte die K-Pop-Band BLACKPINK ihre Fans mit einer Mega-Nachricht: Sie werden nicht nur eine neue Single herausbringen, sondern sich dafür auch prominente Unterstützung holen. Nach „Sour Candy“ mit Lady Gaga und dem Vorhaben der Girls, in Zukunft verstärkt den internationalen Markt anzugreifen, waren sich die BLINKS sicher: Es wird wieder ein US-Superstar – genauer gesagt Selena Gomez! Und tatsächlich: Am 28. August erscheint der gemeinsame Song von BLACKPINK und Sel. Und auch der Titel ist schon bekannt: „Ice Cream“.

BLACKPINK: Neuer Style für „Ice Cream“

Den Countdown bis zur Veröffentlichung versüßt die K-Pop-Band ihren Fans mit Social-Media-Postings. Täglich erscheint ein neues Song-Poster von einem der vier Girls – und das von Jennie brachte die BLINKS nun total zum Ausrasten! Die Brünette zeigt sich nämlich in einem völlig neuen Look und wird zum kunterbunten Barbie-Flowergirl.

In einem pinken Strickpulli mit bunten Blumen, Regenbogen-Shorts, passenden Plüschsocken und einer rosa Wallemähne mit babyblauen Highlights, die an Zuckerwatte erinnert, plus Bonbon-Nägeln blickt die 24-Jährige aus stahlblauen Augen in die Kamera. Die Fans sind begeistert und überschütten Jennie in den Kommentaren nur so mit Komplimenten. Auf Twitter trendet ihr Name, das Poster wurde bereits unzählige Male geteilt. Das dürfte die Sängerin besonders freuen, denn in den letzten Monaten musste sie jede Menge Hate einstecken und bekam sogar Morddrohungen. Den Zuspruch ihrer Fans kann Jennie also gut gebrauchen!

