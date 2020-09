BLACKPINK: Release-Datum für "The Album" steht fest

Es gibt gute Neuigkeiten: Nachdem BLACKPINK mit ihrem ersten Album "BLACKPINK IN YOUR AREA" schon die ganze Welt erobert haben, wollen sie noch dieses Jahr ein neues Album rausbringen. Die erste Single davon haben Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa bereits mit "How You Like That" geliefert. Der Song von BLACKPINK stellte sogar einen Klick-Rekord auf YouTube auf, mit dem sie BTS schlugen. Zusammen mit Selena Gomez folgte dann ein weiterer Song: Alleine das Poster zu "Ice Cream" hat Fans von BLACKPINK zum Ausrasten gebracht. Fans können es also kaum erwarten, endlich neue Musik der K-Pop-Band zu bekommen – und ihr müsst euch gar nicht so lange gedulden! Am 2. Oktober soll "The Album" veröffentlicht werden.

"The Album": Planen BLACKPINK noch weitere Feature?

Eine offizielle Tracklist zum neuen Album von BLACKPINK gibt es bisher noch nicht. Die K-Pop-Girls haben jedoch schon vor Selena Gomez Songs mit Künstlerinnen wie Dua Lipa und Lady Gaga veröffentlicht. Deshalb ist es auch gar nicht unwahrscheinlich, dass noch weitere Zusammenarbeiten auf "The Album" zu finden sind. Es wurde zum Beispiel lange spekuliert, ob BLACKPINK und Ariana Grande an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Wär ziemlich cool, oder? Neuesten Spekulationen zufolge gibt es eine neue heiße Anwärterin: Rapperin Cardi B. In der Preview zu den Inhalten des Albums haben einige Fans nämlich ihren Namen erspäht, obwohl eigentlich alles absichtlich geschwärzt wurde. War das Absicht oder einfach nur ein blöder Fehler? In einer Sache können wir uns jedoch sicher sein: Egal welches Feature auf dem Album zu finden sein wird, es wird auf jeden Fall hochkarätig, denn die Girls sind bei den internationalen Stars extrem beliebt!

