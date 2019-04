Blackpink & Ariana Grande: Gemeinsame Sache?

Ariana Grande freut sich auf Blackpink

Ein Fan fragte kürzlich Ariana Grande, ob sie weiß, wer Blackpink ist, und der Popstar antwortete, dass sie dies tatsächlich tut. Der inzwischen viral gegangene Tweet des Fans, der auf Instagram ein DM-Gespräch mit der "7 Rings"-Interpretin führte, zeigt ein kurzes Gespräch über die in Seoul ansässige Mädchengruppe. Der Fan fragte die Ari: "Weißt du, wer Blackpink ist? Wenn du es nicht tust, solltest du sie auf jeden Fall überprüfen, sie sind so gut und werden ebenfalls beim Coachella sein." Die Sängerin antwortete darauf, dass sie die Girlband kennt und fügte hinzu: "Ich freue mich schon die Girls auf dem Coachella zu treffen." Ariana Grande macht derzeit Stopps in den USA für ihre Welttournee und wird am Sonntag, den 14. April und am Sonntag, den 21. April, ihre Songs auf dem Coachella zum Besten geben. Blackpink wird auch als erste K-Pop-Mädchengruppe Geschichte schreiben beim MEGA-Festival. Hier treten sie am Freitag, den 12. April und erneut am Freitag, den 19. April auf.

everyone thank me when we get a pic pic.twitter.com/jOLDU2CvTg — lisa’s gf 🔪💔 (@thottielisa) 27. März 2019

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: