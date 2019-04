Blackpink stoßen Ariana Grande vom Thron

Blackpink: So heftig ist der Clip zu „Kill This Love“

Spektakulärer könnte der neue Clip der derzeit angesagtesten K-Pop-Girlband Blackpink kaum sein. In dem gut dreiminütigen Filmchen zu ihrem neuen Song „Kill This Love“ passiert so viel, dass man gar nicht weiß, wo man hingucken soll. Mal reitet Jennie auf zwei überdimensionalen Schwänen, dann erscheint plötzlich Lalisa mit Rastazöpfen in einem quitschbunten Supermarkt, in dem es scheinbar nichts anderes zu kaufen gibt, als verschiedene Müslis. In der nächsten Szene ist plötzlich Jisoos Gesicht in der untergehenden Sonne über einem See zu sehen, während die blonde Rose im nächsten Moment tränenüberströmt in einem Auto über die Straße rast. Im Refrain finden die vier Girls dann zum ersten Mal zusammen und tanzen in sexy Outfits einer Ruine zu krassen Beats.

Blackpink: „Kill This Love“ bricht YouTube-Rekord

Soviel nur zur ersten Hälfte des Videos, man kommt wirklich kaum hinterher! Alle paar Sekunden wechseln die Girls die Outfits und Frisuren und man kann sich kaum entscheiden, welche Szene man jetzt am krassesten findet. Kein Wunder, dass dieser Clip schon in kürzester Zeit durch die Decke gegangen ist! 18 Stunden nach der Veröffentlichung wurde das Video zu „Kill This Love“ bereits mehr als 38 Millionen mal angeklickt. Damit haben Blackpink einen Rekord gebrochen und sogar Ariana Grande vom Thron gestoßen: Noch nie zuvor wurde ein Video so schnell mehr als eine Million mal gesehen. Ari hatte bis dahin die Nase vorn gehabt: Ihr Clip zu „Thank U, Next“ hatte innerhalb von einer Stunde und zehn Minuten die eine Million Views erreicht. Jennie, Lalisa, Rose und Jisoo haben dafür nur unglaubliche 33 Minuten gebraucht!

Abstimmen

Das könnte euch auch interessieren: