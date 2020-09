BTS-Film ein mega Erfolg

Starttermin für den BTS-Kinofilm war der 10.September, doch während andere Movies wochenlang laufen, galt das nicht dür die Dokumentation über die K-Pop-Stars. Wer an dem Tag keine Zeit hatte oder keine Tickets mehr ergattern konnte, wurde enttäuscht und konnte den Film nicht sehen. Unzählige ARMY-Members haben es aber geschafft und waren begeistert von den nie gesehenen Szenen und exklusiven Interviews ihrer Idols Jimin, Jin, RM J-Hope, Jungkook, V und Suga. Und gerade weil "Break The Silence: The Movie" so gut ankam, haben sich die Verantwortlichen zusammen mit den Kinos eine große Überraschung für die Fans der K-Pop-Kings ausgedacht...

"Break The Silence: The Movie": Doku über BTS kommt nochmal ins Kino

Wie cool ist das, bitte: Die große Kino-Kette Cinemaxx zeigt die BTS-Doku "Break The Silence: The Movie" nochmal. Sie haben verkündet, dass es einen Zusatztermin geben wird, an dem der Film in ihren Kinos deutschlandweit läuft: Also streicht euch den 19. September schon mal fett im Kalender an, wenn ihr ihn sehen wollt. Der Vorverkauf hat bereits gestartet. Aber wichtig: Macht es nicht den BTS-Fans nach, die die Corona-Vorschriften im Kino ignoriert und kein Social Distancing beachtet haben. Habt ganz viel Spaß beim Film, doch gefährdet euch und andere nicht! Das würden die K-Pop-Jungs sicher nicht wollen.🙏

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!