Billie Eilish verknallt in 33 Jahre älteren Star!

Billie Eilish schwärmt von 33-Jahre älteren "James Bond"-Star

Billie Eilish scheint verknallt zu sein – und zwar in den 33-Jahre älteren "James Bond"-Darsteller Daniel Craig! Aktuell geht ein Interview der Sängerin viral, in welchem sie ziemlich von dem Filmstar schwärmt.

Bei ihrem Besuch in "Late Night With Seth Meyers" wurde sie gefragt, ob sie bei ihrem Treffen mit Daniel Craig nervös gewesen sei. Mit "No Time to Die" lieferte sie den Titelsong zum letzten "James Bond"-Film des Schauspielers. "Ja! Er ist James Bond! Er ist ein DILF", waren ihre genauen und sehr deutlichen Worte. DILF bedeutet übrigens (für alle, die es nicht wissen) "Dad I'd like to f*ck", also auf Deutsch etwa "Vater den ich gerne f*cken würde". Ziemlich lustig, dass Billie Eilish so ungefiltert zugeben kann, wie hot sie Daniel Craig findet.

Billie Eilish über Daniel Craig: "Er ist ein DILF!"

Doch das waren noch nicht alle Details von dem Treffen von Billie Eilish und Daniel Craig. "Diese Augen? Man kann es kaum glauben. Sie sehen verrückt aus", schwärmt Billie weiter von Daniels blauen Augen.

Die Sängerin ist sicherlich nicht die einzige Person, die einen Crush auf den 53-jährigen Hollywood-Star hat. Wobei verknallt sein in diesem Sinne wohl eher Bewunderung ist. Immerhin musste ihm auch der Song gefallen. "Wenn Daniel ihn (den Song) nicht mag, bekommst du den Job nicht", erklärt sie weiter. Billie Eilish ist die jüngste Künstlerin, die einen Titelsong für einen "James Bond"-Film liefern durfte. Bei so einem großen Hollywood-Film mitzuwirken, ist eine große Ehre, zusätzlich wurde sie sogar für einen Oscar nominiert.

