Billie Eilish Beauty-Fail: Fans können es nicht glauben

Billie Eilish: Damit hätten Fans nicht gerechnet!

Billie Eilish ist mittlerweile dafür bekannt aufzufallen, alles irgendwie anders zu machen und manchmal auch ihre Fans zu entsetzen! Regelmäßige Shitstorms sind derzeit Programm bei der 19-jährigen Sängerin. Wie erst vor wenigen Wochen, als sie mit einem Instagram-Post über 100.000 Follower verlor! Und nun hat die "Your Power"-Interpretin den nächsten Fail am Start. Dieses Mal ein Beauty-Fail, sozusagen. Fans konnten gar nicht glauben, was die Musikerin da in ihrer Insta-Story gepostet hat. Sagen wir es so: Billie Eilish hätte fast etwas gegessen, was sie lieber nicht essen sollte. ⤵️

Billie Eilish: Falsch abgebissen!

Sie wollte genüsslich ihr Knoblauchbrot essen, doch dabei passierte Billie Eilish etwas, was sie selbst nicht kommen sah. Sie biss aus Versehen auf ihren Nagel an ihrem Zeigefinger. Der Nagel an diesem Finger war jedoch schon angeknackst und mit dem Biss war es dann komplett um ihn geschehen. Der Nagel brach quer ab und Billie hätte ihn fast gegessen. Da sind wir aber froh, dass es nicht so weit kam und Billie Eilish sich bei ihrem Beauty-Fail keine Verletzung zugezogen hat.

